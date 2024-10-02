Байден приветствовал сообщения о том, что Израиль отбил атаку Ирана

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что Израиль смог отбить ракетный удар Ирана благодаря своим и американским военным возможностям, сообщает MSNBC.

"Судя по тому, что мы знаем, атака была отражена и неэффективна. Это доказательство израильских и американских военных возможностей", - заявил он.

Президент отметил, что такой результат стал возможным благодаря интенсивному военному планированию США и Израиля в преддверии атаки Ирана.

Байден подчеркнул, что США продолжат и дальше оказывать Израилю полную поддержку.

Он добавил, что его команда по национальной безопасности находится в постоянном контакте с коллегами из Израиля.

Во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. В ЦАХАЛ оценили количество выпушенных по Израилю ракет примерно в 180.