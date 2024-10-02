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Глава МИД Ирана заявил, что акция Тегерана в отношении Израиля завершена

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что акция Тегерана в отношении Израиля завершена, однако в случае новых провокаций, ответ будет еще более мощным.

"Наши действия окончены, если израильский режим не решит спровоцировать возмездие в дальнейшем. При таком сценарии наш ответ будет сильнее и мощнее", - написал Аракчи в социальных сетях.

Он добавил, что в Тегеране "почти два месяца проявляли огромную сдержанность, чтобы дать возможность для прекращения огня в секторе Газа".

Глава МИД также сказал, что действия Ирана были нацелены "исключительно на военные и силовые объекты, ответственные за геноцид в Газе и Ливане".

"Теперь пособники Израиля несут повышенную ответственность за обуздание разжигателей войны в Тель-Авиве, чтобы не оказаться вовлеченными в их безрассудство", - убежден Аракчи.

Во вторник Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. В ЦАХАЛ оценили количество выпушенных по Израилю ракет примерно в 180.

Аббас Аракчи Газа Израиль Иран КСИР
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