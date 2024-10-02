Иран не собирается начинать войну против Израиля, но будет защищать свои законные права

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Генеральный штаб Вооруженных сил Исламской Республики Иран заявил, что никогда не развязывал войну против Израиля и не собирается делать этого, но будет защищать свои законные права.

"Израильский режим, убивающий детей, и его международные и региональные сторонники, особенно преступные Соединенные Штаты, должны понять, что Иран никогда не развязывал войну и никогда не начнет ее", - говорится в заявлении Генштаба.

"Однако мы без колебаний будем защищать наши законные права с образцовой силой и могуществом против любой насильственной агрессии", - отметили там.

Согласно заявлению Генштаба ВС, действия Ирана относительно Израиля являются "законными".

"Мы предупреждаем, что любые ответные меры со стороны режима-агрессора приведут к разрушению его инфраструктуры на оккупированных палестинских территориях", - отмечается в заявлении.

В ведомстве добавили, что в случае, если поддерживающие Израиль страны напрямую начнут агрессию против Ирана, "их центры и интересы столкнутся с мощными и достойными сожаления атаками на региональном уровне".

В свою очередь, министр обороны Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде пообещал, что страна подвергнет израильский режим "гораздо более суровым" ответным действиям, если Израиль решит ответить.

"Если бы сионистский режим осмелился ответить, наши последующие действия были бы гораздо более жесткими, и мы бы развернули более совершенный набор ракет, имеющихся в нашем распоряжении", - заявил Насирзаде.

По его словам, нынешняя операция продемонстрировала лишь часть ракетного потенциала Ирана.

Он подчеркнул, что операция Ирана была направлена, в частности, на нанесение ударов по "разведывательным целям", которые использовались Израилем для совершения убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Министр обороны Ирана добавил, что все объекты, по которым были нанесены удары в ходе операции, носили "полностью военный и оперативный" характер.

Во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. В ЦАХАЛ оценили количество выпушенных по Израилю ракет примерно в 180.