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Иран призвал СБ ООН вмешаться и предотвратить полномасштабную войну в регионе

Совбез ООН назначил экстренное заседание на утро 2 октября

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал Совбез ООН вмешаться в ситуацию с Израилем и предотвратить полномасштабную войну в регионе.

В письме СБ ООН и генеральному секретарю Антониу Гутерришу Иравани повторил призывы Ирана "срочно и решительно вмешаться, чтобы остановить продолжающуюся агрессию Израиля и военные преступления против Ливана, Газы и Сирии и предотвратить перерастание ситуации в полномасштабную региональную войну".

Он сообщил, что ракетные удары по военным объектам и объектам безопасности в Израиле Тегеран нанес в целях самообороны, в соответствии с Уставом ООН и в ответ на "агрессивные действия" Израиля.

Среди таких действий он назвал убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля, взрывы пейджеров в Ливане в сентябре, убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и иранского генерала Аббаса Нилфорушана в Бейруте 27 сентября.

Иравани заявил, что бездействие Совета Безопасности "позволило Израилю грубо нарушить все "красные линии" и основные принципы международного права".

Он также предупредил, что реакция Ирана на любые акты агрессии против Тегерана "будет быстрой, решительной и более сильной, чем раньше".

Тем временем агентство Associated Press сообщает, что СБ ООН по просьбе Франции и Израиля назначил экстренное заседание по вопросу обострения ситуации на Ближнем Востоке на среду на 10:00 (17:00 по Москве).

Посол Израиля в ООН Дани Данон в письме Совету безопасности обвинил Иран в попытке уничтожить Израиль "огненным кольцом с семи фронтов" и призвал осудить Тегеран и объявить Корпус стражей Исламской революции террористической организацией.

Антониу Гутерриш Израиль Иран СБ ООН Амир Саид Иравани
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