Нетаньяху заявил, что Иран заплатит высокую цену за нападение на Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: AP/TASS

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна примет ответные меры против Ирана.

"Иран совершил большую ошибку сегодня вечером, и он заплатит за это", - заявил Нетаньяху.

По его словам, атака Ирана провалилась, поскольку была отражена израильской системой ПВО при поддержке США.

"Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и принимать ответные меры против наших врагов", - отметил премьер-министр Израиля.

"Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни напал на нас, мы нападем на них", - добавил он.

В свою очередь постпред Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что "Иран осуществил самую крупную и жестокую ракетную атаку против государства Израиль на сегодняшний день".

Он отметил, что правительство Израиля решит, когда и как реагировать на эту атаку.

"Я могу сказать вам одно: это будет замечено. Это будет болезненно", - сказал Данон журналистам.

"У нас нет желания войны или эскалации, но мы не можем сидеть сложа руки, когда наши гражданские лица подвергаются подобным нападениям", - заявил постпред Израиля.

Тем временем телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника сообщает, что Иран выпустил в общей сложности 220 ракет двумя волнами в течение 30 минут.

По данным собеседника телеканала, несколько прямых попаданий произошло недалеко от Тель-Авива.

По словам чиновника, многие ракеты были перехвачены над Иорданией.

Он также сообщил, что в результате атаки Ирана был убит палестинец в Иерихоне. Также есть сообщения о бедуине, убитом в Негеве.

Как сообщалось, во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. В ЦАХАЛ оценили количество выпушенных по Израилю ракет примерно в 180.