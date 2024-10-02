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Израиль может нанести удар по нефтяной инфраструктуре Ирана

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ряд объектов иранской критической инфраструктуры может оказаться целью израильских ударов возмездия за ракетный обстрел, которому Иран подверг Израиль, сообщает Axios.

Израильские официальные лица сообщили порталу, что Израиль нанесет существенный ответный удар, который может быть направлен на объекты нефтедобычи и другие стратегические объекты. Они отметили, что будут рассмотрены все варианты, в том числе и возможность удара по иранским ядерным центрам.

Axios отмечает, что израильтяне могут ответить как ударами с самолетов, так и тайными операциями, аналогичными той, в которой два месяца назад в Тегеране погиб лидер группировки ХАМАС Исмаил Хания.

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"Иран совершил большую ошибку, и он заплатит за это", - заявил в свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, атака Ирана провалилась, поскольку была отражена израильской системой ПВО при поддержке США.

"Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и принимать ответные меры против наших врагов", - сказал премьер-министр Израиля.

"Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни напал на нас, мы нападем на них", - добавил он.

Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон со своей стороны заявил, что "Иран осуществил самую крупную и жестокую ракетную атаку против государства Израиль на сегодняшний день".

Он отметил, что правительство страны решит, когда и как реагировать на эту атаку.

"Я могу сказать вам одно: это будет замечено. Это будет болезненно", - сказал Данон журналистам.

"У нас нет желания войны или эскалации, но мы не можем сидеть сложа руки, когда наши гражданские лица подвергаются подобным нападениям", - заявил постпред Израиля.

Тем временем телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника сообщает, что Иран выпустил в общей сложности 220 ракет двумя волнами в течение 30 минут.

По данным собеседника телеканала, несколько прямых попаданий произошло недалеко от Тель-Авива.

По словам чиновника, многие ракеты были перехвачены над Иорданией.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль Иран
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