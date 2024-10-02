Комиссия Нацсобрания Франции отклонила проект резолюции по импичменту Макрона

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Законодательная комиссия Национального собрания Франции (нижняя палата парламента страны) не одобрила проект резолюции по отстранению от власти президента Эммануэля Макрона, сообщает в среду телеканал BFM TV.

Так, 54 депутата законодательной комиссии проголосовали против одобрения проекта резолюции, и лишь 15 депутатов - за. Всего в этой комиссии 73 депутата, однако в голосовании приняли участие только 69.

Тем не менее, по словам председателя законодательной комиссии Флорана Будье, "конференция руководителей фракций рассмотрит проект резолюции в течение ближайших 13 дней". Он сообщил об этом после объявления результатов голосования.

По итогам рассмотрения проект резолюции могут вынести на пленарное заседание Национального собрания, однако такой исход маловероятен, отмечает Le Figaro.

В сентябре бюро Национального собрания утвердило проект резолюции по процедуре отстранения от власти Макрона.

"Непокоренная Франция" предприняла инициативу импичмента главы государства после его отказа выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидата от победившей на парламентских выборах левой коалиции "Новый народный фронт".

Президент в начале сентября назначил премьером представителя правоцентристских "Республиканцев" Мишеля Барнье.

Согласно 68-й статье Конституции, парламент имеет право отстранить от власти президента, если тот не выполняет свои ключевые обязанности.