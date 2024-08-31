Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Партия "Непокоренная Франция" подготовила предложение о старте импичмента Макрона

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Партия левого толка "Непокоренная Франция" подготовила проект резолюции о начале процедуры отстранения от власти французского президента Эммануэля Макрона, сообщает в субботу телеканал BFM-TV.

Глава "Непокоренной Франции" в Национальном собрании Матильда Пано пояснила, что документ "сегодня направили депутатам парламента на случай, если они хотят присоединиться к списку его соавторов".

Пано напомнила, что данная инициатива - реакция на то, что Макрон с середины лета медлит с назначением премьера страны. "Макрон отказывается прислушаться к тому, как проголосовали избиратели. Поэтому мы должны его отстранить", - считает она.

В самом тексте подчеркивается, что Макрон пока не желает назначать на пост премьера представителя левой коалиции,

В миреМакрон сообщил, что продолжает решать вопрос назначения нового премьераЧитать подробнее

победившей на парламентских выборах. Эту позицию авторы документа называют беспрецедентной.

На выборах блок левых партий "Новый народный фронт", в который входит и "Непокоренная Франция", финишировал на первом месте, однако не набрал большинство мест. В итоге сложилась необычная для Франции ситуация, когда в парламенте большинства нет ни у левых, ни у правых, ни у сторонников Макрона, обычно позиционирующих себя как центристы.

Президент Франции в последние дни проводил консультации с представителями политических партий, чтобы попытаться определить, кто может сформировать такое правительство, которое заручится доверием в парламенте.

Франция Непокоренная Франция Матильда Пано Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генсек НАТО счел соответствующим международному праву вторжение ВСУ в Курскую область

Что случилось этой ночью: суббота, 31 августа

Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Салливан обсудил с коллегами из Франции, Германии и Великобритании помощь Украине

Салливан обсудил с коллегами из Франции, Германии и Великобритании помощь Украине

Боррель пообещал к марту второй транш помощи Украине за счет активов РФ

Боррель пообещал к марту второй транш помощи Украине за счет активов РФ

Во всех штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

Во всех штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });