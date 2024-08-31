Партия "Непокоренная Франция" подготовила предложение о старте импичмента Макрона

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Партия левого толка "Непокоренная Франция" подготовила проект резолюции о начале процедуры отстранения от власти французского президента Эммануэля Макрона, сообщает в субботу телеканал BFM-TV.

Глава "Непокоренной Франции" в Национальном собрании Матильда Пано пояснила, что документ "сегодня направили депутатам парламента на случай, если они хотят присоединиться к списку его соавторов".

Пано напомнила, что данная инициатива - реакция на то, что Макрон с середины лета медлит с назначением премьера страны. "Макрон отказывается прислушаться к тому, как проголосовали избиратели. Поэтому мы должны его отстранить", - считает она.

В самом тексте подчеркивается, что Макрон пока не желает назначать на пост премьера представителя левой коалиции,

победившей на парламентских выборах. Эту позицию авторы документа называют беспрецедентной.

На выборах блок левых партий "Новый народный фронт", в который входит и "Непокоренная Франция", финишировал на первом месте, однако не набрал большинство мест. В итоге сложилась необычная для Франции ситуация, когда в парламенте большинства нет ни у левых, ни у правых, ни у сторонников Макрона, обычно позиционирующих себя как центристы.

Президент Франции в последние дни проводил консультации с представителями политических партий, чтобы попытаться определить, кто может сформировать такое правительство, которое заручится доверием в парламенте.