Бюро Нацсобрания Франции одобрило проект резолюции по импичменту Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Бюро нижней палаты французского парламента - Национального собрания - утвердило во вторник проект резолюции по процедуре отстранения от власти президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила газета Le Parisien.

"Первый этап в длинной серии шагов по предложению, которое трудно принять", - так прокомментировало издание инициативу крайне левых депутатов от "Непокоренной Франции".

Следующим этапом будет рассмотрение проекта в юридическом комитете Национального собрания. Однако левые не обладают в нем большинством, отмечает Le Parisien, уточняя, что, если этот текст все же будет одобрен комитетом, то проект резолюции должен быть включен не позднее чем через тринадцать дней в повестку заседаний палаты.

"Непокоренная Франция" предприняла инициативу импичмента Макрона после его отказа выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидата от победившей на парламентских выборах левой коалиции "Новый народный фронт".

Президент в начале сентября назначил премьером представителя правоцентристских "Республиканцев" Мишеля Барнье.