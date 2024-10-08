Попытка левых партий отстранить Макрона от власти завершилась неудачей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Конференция руководителей фракций Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции отклонила проект резолюции по отстранению от власти президента Эммануэля Макрона, сообщает во вторник Le Figaro.

Несмотря на то, что на этой конференции левая коалиция "Новый народный фронт" выступила в поддержку проекта резолюции, руководители других политических сил проголосовали против. А глава ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен воздержалась.

В свою очередь лидер парламентской фракции "Непокоренная Франция" Матильда Пано обвинила ультраправое "Национальное объединение" в поддержке Макрона, "не уважающего результаты выборов".

"Марин Ле Пен спасла Эммануэля Макрона от процедуры импичмента, которая позволила бы высказаться всем депутатам парламента. Это еще раз доказывает, что "Национальное объединение" - это не оппозиция Барнье и Макрону, а их страховка", - добавила Пано.

Кроме того, координатор "Непокоренной Франции" Манюэль Бомпар заявил о намерении представить вскоре новый проект резолюции по отстранению Макрона от власти. Он отметил, что партия будет продолжать это "до тех пор, пока резолюция не будет вынесена на обсуждение в Национальном собрании", пишет Le Figaro.

На минувшей неделе законодательная комиссия Национального собрания Франции отклонила проект резолюции по отстранению от власти Макрона. При этом резолюция все равно могла быть вынесена на пленарное заседание Национального собрания, если бы конференция руководителей фракций одобрила проект резолюции.

В сентябре бюро Национального собрания утвердило проект резолюции по процедуре отстранения от власти французского президента.

"Непокоренная Франция" предприняла инициативу импичмента Макрона после его отказа выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидата от победившей на парламентских выборах левой коалиции "Новый народный фронт".

Президент в начале сентября назначил премьером представителя правоцентристских "Республиканцев" Мишеля Барнье.

Согласно 68-й статье Конституции, парламент имеет право отстранить от власти президента, если тот не выполняет свои ключевые обязанности.