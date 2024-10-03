Хасана Насраллу похоронят 4 октября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Похороны генерального секретаря ливанской шиитской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы состоятся в пятницу, сообщили иранские СМИ. Они не указали ни времени, ни места погребальной церемонии.

27 октября израильские ВВС нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате погиб генеральный секретарь движения и другие представители его руководства.

Лидеру "Хезболлы" было 64 года, 32 из которых он возглавлял группировку.

Ранее были убиты председатель политбюро ХАМАС Исмаил Хания в Тегеране и старший советник лидера "Хезболлы" Фуад Шукр в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Израиль пообещал ответить.