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Хасана Насраллу похоронят 4 октября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Похороны генерального секретаря ливанской шиитской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы состоятся в пятницу, сообщили иранские СМИ. Они не указали ни времени, ни места погребальной церемонии.

27 октября израильские ВВС нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате погиб генеральный секретарь движения и другие представители его руководства.

Лидеру "Хезболлы" было 64 года, 32 из которых он возглавлял группировку.

Ранее были убиты председатель политбюро ХАМАС Исмаил Хания в Тегеране и старший советник лидера "Хезболлы" Фуад Шукр в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Израиль пообещал ответить.

Хроника 07 октября 2023 года – 03 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Израиль Иран Хезболла Ливан Хасан Насралла
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