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Байден не ожидает ответного удара Израиля по Ирану в четверг

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что Израиль не будет в четверг наносить ответный удар по Ирану, сообщают американские журналисты из пула Белого дома.

"Сегодня ничего не произойдет", - ответил Байден на соответствующий вопрос.

Президент добавил, что его администрация изучает вопрос о целесообразности израильского удара по нефтяным объектам Ирана.

"Мы обсуждаем это", - ответил он на вопрос о том, поддержал ли бы он удар по иранским объектам нефтяной промышленности.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". 1 октября Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Хроника 07 октября 2023 года – 03 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Иран Ливан Джо Байден США
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