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Израиль нанес авиаудар по потенциальному преемнику лидера "Хезболлы"

Израиль нанес авиаудар по потенциальному преемнику лидера "Хезболлы"
Глава исполнительного комитета "Хезболлы" Хашем Сафиеддин
Фото: Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Израиль в ночь на пятницу нанес авиаудар по Бейруту, целью атаки был потенциальный преемник убитого лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - глава исполнительного комитета движения Хашем Сафиеддин, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По словам израильского чиновника, Сафиеддин находился в бункере глубоко под землей, и пока не ясно, был ли он убит в результате удара.

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В свою очередь, газета New York Times также со ссылкой на информированные источники пишет, что "целью ударов была встреча высокопоставленных лидеров "Хезболлы", включая Сафиеддина.

Ранее израильские СМИ сообщали, что совет шуры "Хезболлы" избрал преемником ликвидированного Израилем лидера группировки Хасана Насраллы его двоюродного брата Хашема Сафиеддина.

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Сафиеддин, как глава исполнительного совета "Хезболлы", курирует политические вопросы движения. Он также входит в Совет джихада, который руководит военными операциями.

В мае 2017 года американский госдепартамент внес Сафиеддина в список особо опасных международных террористов.

Как сообщается, удар был нанесен по пригороду к югу от Бейрута, где расположены "многие базы "Хезболлы".

Согласно сообщениям ливанской прессы, израильский удар был намного масштабнее, чем тот, в результате которого на прошлой неделе был убит Насралла.

Хроника 07 октября 2023 года – 04 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Бейрут Хашем Сафиеддин
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