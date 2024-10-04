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Хаменеи назвал удар Ирана по Израилю законным и оправданным

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Удар Ирана ракетами по Израилю в минувший вторник являлся наиболее мягким ответом Тегерана на действия израильских властей, заявил в пятницу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Отменная работа наших вооруженных сил была законной и оправданной. Действия военных стали минимальным наказанием для узурпаторского сионистского режима за его ошеломляющие преступления", - приводит телеканал "Пресс-ТВ" слова Хаменеи с пятничной молитвы в Тегеране.

Он также отдал дань уважения лидеру движения "Хезболла" Хасану Насралле, убитому во время израильского налета в Бейруте. "Мы все опечалены и скорбим по жертве дорогого Сейида. Это великая потеря, и мы глубоко огорчены, но наша скорбь не означает уныния, смятения и отчаяния", - подчеркнул аятолла.

Также он отметил, что атака движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года являлась законной акцией. Он выступил с утверждением, что Израиль не может нанести серьезного ущерба ни "Хезболле", ни ХАМАС, а борьба "Хезболлы" играет огромную роль для ближневосточного региона.

Аятолла отметил, что у всего исламского мира - одни противники. "Враг иранского народа это и враг иракского народа, тот же враг у ливанцев, египтян, враг всех нас", - сказал Хаменеи.

По его словам, "слушатели этой проповеди - весь мир ислама, но в особенности она предназначена дорогому народу Ливана и Палестины".

Некоторые СМИ отмечали, что аятолла выступал на арабском языке.

Во вторник Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана запустил большое число ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника передавал, что США считают, будто Израиль пока не принял решение о том, как ответить на атаку Ирана.

Хроника 07 октября 2023 года – 04 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Али Хаменеи Израиль Иран
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