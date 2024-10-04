В КСИР пригрозили ударами по энергетике Израиля при совершении им "ошибки"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Иран способен нанести одновременный удар по всему энергетическому сектору Израиля, если его власти предпримут неконструктивные действия, заявил в пятницу заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Али Фадави.

"Если оккупанты совершат ошибку, мы атакуем их источники энергоснабжения, электростанции, все нефтеперерабатывающие заводы и газовые месторождения", - цитирует его слова агентство "Мехр".

"Иран - большая и обширная страна со множеством экономических центров, а у Израиля - три электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов, и мы можем атаковать их в одно время", - сказал Фадави.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник КСИР запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.