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МИД Ирана вызвал послов Германии и Австрии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Тегеран в четверг вызвал послов ФРГ и Австрии после того, как правительства этих стран осудили Иран за ракетный удар по Израилю и вызвали иранских послов в Берлине и Вене, сообщают западные СМИ.

"Этот шаг стал ответом на "неприемлемые меры" Германии и Австрии, которые вызвали иранских послов в связи с ударом Ирана по Израилю во вторник", - информируют СМИ.

Кроме того, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о "предвзятом и безответственном характере" осуждения иранского удара по Израилю, прозвучавшего со стороны "Группы семи" (G7). Багаи считает ответственными страны G7, особенно США, за усиление нестабильности в Западной Азии из-за их военной, финансовой и политической поддержки Израиля.

Во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Накануне внешнеполитические ведомства Германии и Австрии вызвали послов Ирана в связи с иранским ракетным обстрелом Израиля.

Лидеры стран G7 в среду провели телефонные переговоры в связи с эскалацией в ближневосточном регионе и заявили, что по-прежнему надеются на дипломатическое урегулирование ситуации. Они "решительно осудили нападение Ирана на Израиль" и призвали к снижению напряженности на Ближнем Востоке, а также к стабилизации ситуации на израильско-ливанской границе.

Израиль Иран Германия Австрия
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