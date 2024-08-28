Минобороны Литвы оценило уже оказанную Украине военную поддержку в 647 млрд евро

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Общая сумма литовской военной поддержки Украине с начала СВО превысила 647 млн евро, сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы.

"Общая поддержка Литвой Украины носит долгосрочный характер и превысила один миллиард евро", - говорится в сообщении.

В частности, в 2024 году Украине были поставлены 155-мм боеприпасы, бронемашины М113 и М577, противодронные системы, боеприпасы для противотанковых гранатометов Carl Gustaf и другое вооружение, снаряжение и оборудование.