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Литовские военные в Великобритании занялись подготовкой солдат ВСУ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Литовские военные включились в программу подготовки солдат ВСУ в рамках международной учебной операции Interflex в Великобритании, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства национальной обороны Литвы.

"В ходе этой миссии литовские инструкторы работают непосредственно с украинскими солдатами, проводя базовый солдатский курс, основная цель которого - дать им базовые навыки пехотного солдата", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что "солдаты, прошедшие курс, смогут обращаться с автоматическим и противотанковым оружием, оказывать первую помощь в тактической обстановке, проводить оборонительные и наступательные операции в различных условиях, а также приобретут другие базовые навыки, необходимые для выживания в сложной боевой обстановке".

Подготовка украинских военнослужащих в рамках международной учебной миссии Interflex проводится с 2022 года, в ней задействованы инструкторы из Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Эстонии и Литвы.

Украина ВСУ Литва Великобритания Interflex
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