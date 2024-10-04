Самолеты США и Великобритании атаковали ряд позиций хуситов в Йемене

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - США и Великобритания в пятницу нанесли удары с воздуха по нескольким районам в Йемене, в том числе четыре удара по столице Сане, сообщает подконтрольный хуситам йеменский телеканал "Аль-Масира".

По его данным, еще семь ударов ВВС США и Великобритании нанесли по другим районам страны, в частности по аэропорту Ходейды, городу Дамар в юго-западной части Йемена.

Западные СМИ отмечают, что подвергшиеся обстрелам позиции контролируются йеменскими мятежниками-хуситами.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.