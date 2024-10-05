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Бойцы "Хезболлы" вынудили солдат ЦАХАЛ отступить

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В результате боестолкновения бойцов движения "Хезболла" с подразделениями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана израильтяне понесли потери и были вынуждены отступить, сообщают арабские СМИ со ссылками на представителей движения.

Из сообщений следует, что израильские войска поздно вечером в пятницу попытались продвинуться к городу Одайсе на юге Ливана, но столкнулись с бойцами "Хезболлы".

В порядках израильтян прогремел "мощный взрыв", который вынудил их отступить, есть потери - убитые и раненые. Затем израильтяне возобновили наступление, столкновения продолжаются. О числе погибших в результате инцидента не сообщается.

Израиль пока не подтвердил факт нападения, однако The Times of Israel пишет, что израильские СМИ сообщают о "серьезном инциденте в сфере безопасности" вблизи Ливана.

Израиль в настоящее время приводит "ограниченную" наземную операцию на юге Ливана.

Хроника 07 октября 2023 года – 05 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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