Израиль в течение ночи продолжал массированные атаки на столицу Ливана

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В ночь с пятницы на субботу Израиль продолжал наносить удары по южным пригородам Бейрута, сообщают арабские СМИ.

Корреспондент телеканала "Аль-Маядин" передал с места событий, что ночью ВВС Израиля атаковали жилые районы в южном пригороде ливанской столицы и возобновили удары по району Харет-Хрейк.

Кроме того, израильский беспилотник атаковал здание в лагере беженцев Беддави недалеко от Траблуса на севере Ливана.

По данным министерства здравоохранения Ливана в результате ударов Израиля по Ливану к настоящему времени погибло более 2 тыс. человек, в том числе 127 детей и 261 женщина.

Представитель армии обороны Израиля Авихай Адраи в ночь на субботу распространил в социальных сетях уведомление, предписывая жителям районов Бурдж аль-Бараджне и Харет Хрейк на юге Бейрута покинуть свои дома.

"Вы находитесь рядом с объектами и интересами "Хезболлы", и (израильские военные - ИФ) будут действовать против них в ближайшем будущем", - сказал он, стоя на фоне карты города, на которой здания-мишени выделены красным цветом.

Ранее израильские военные объявили аналогичное предупреждение жителям Дахии, южного пригорода Бейрута, сообщила The Times of Israel.