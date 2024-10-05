Еще один командир ХАМАС погиб при атаке Израиля на лагерь беженцев

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Один из видных командиров боевого крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Саид Аталла и три члена его семьи погибли в результате удара Израиля по лагерю беженцев Беддави недалеко от города Триполи на севере Ливана, сообщил телеканал "Аль-Маядин".

"ХАМАС скорбит по командиру бригады "Аль-Кассам" Саиду Аталле и трем членам его семьи после того, как они стали мучениками в результате израильского удара по их дому в лагере беженцев Беддави близ Триполи", - говорится в сообщении.

Ранее телеканал сообщал, что здание в лагере было атаковано израильским беспилотником.