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Еще один командир ХАМАС погиб при атаке Израиля на лагерь беженцев

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Один из видных командиров боевого крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Саид Аталла и три члена его семьи погибли в результате удара Израиля по лагерю беженцев Беддави недалеко от города Триполи на севере Ливана, сообщил телеканал "Аль-Маядин".

"ХАМАС скорбит по командиру бригады "Аль-Кассам" Саиду Аталле и трем членам его семьи после того, как они стали мучениками в результате израильского удара по их дому в лагере беженцев Беддави близ Триполи", - говорится в сообщении.

Ранее телеканал сообщал, что здание в лагере было атаковано израильским беспилотником.

Хроника 07 октября 2023 года – 05 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Триполи Ливан Израиль
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