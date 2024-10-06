Поиск

Министр обороны Израиля заявил, что ракетный удар Ирана не нанес ущерба ВВС страны

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Ирану не удалось нанести ущерб ВВС Израиля ракетной атакой 1 октября, заявил в воскресенье глава израильского Минобороны Йоав Галант.

"Иранцы не смогли повлиять на боеспособность ВВС: ни один самолет не пострадал, ни одна эскадрилья не вышла из строя", - приводят западные СМИ его слова.

В ходе визита на базу "Неватим", которая пережила ракетный удар, Галант отметил, что Израиль еще выберет формат и время ответных действий в связи с этим ударом.

В миреУ Ирана есть несколько сценариев действий на случай прямой конфронтации с ИзраилемЧитать подробнее

Галант также указал на то, что противникам Израиля стоит взглянуть на "его достижения в Газе и Бейруте".

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Иранское агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что в ходе ракетного удара Иран поразил большинство намеченных целей на территории Израиля.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что, по меньшей мере, 20 дальнобойных иранских ракет пробились через системы ПВО Израиля и его союзников, поразив, как минимум, три израильские военные и разведывательные базы, в том числе "Неватим" и "Тель-Ноф".

Позднее Армия обороны Израиля признала попадание нескольких иранских ракет по авиабазам "Неватим" и "Тель-Ноф".

Иран Израиль Йоав Галант
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль нанес удар по провинции Хомс в Сирии

Явка на референдуме в Казахстане превысила 57,6%

Обострение палестино-израильского конфликта

Шольц отметил ухудшение ситуации на Ближнем Востоке в годовщину атаки ХАМАС на Израиль

У Ирана есть несколько сценариев действий на случай прямой конфронтации с Израилем

Военная операция на Украине

Российские военные нанесли удары по базе горючего в Одессе

Референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстан признан состоявшимся

Премьер Ливана призвал оказать давление на Израиль для прекращения огня

Премьер Ливана призвал оказать давление на Израиль для прекращения огня

Сформировавшийся над Мексиканским заливом шторм "Милтон" угрожает штату Флорида

ЦАХАЛ начала новую наземную операцию в Джебалии на севере сектора Газа

ЦАХАЛ начала новую наземную операцию в Джебалии на севере сектора Газа

Токаев сказал, что строить АЭС в Казахстане при поддержке этой идеи должен консорциум

Токаев сказал, что строить АЭС в Казахстане при поддержке этой идеи должен консорциум
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });