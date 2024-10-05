Израиль признал поражение двух авиабаз иранскими ракетами 1 октября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала попадание нескольких иранских ракет по авиабазам Неватим и Тель-Ноф во вторник, сообщает The Times of Israel.

"Были зафиксированы попадания по авиабазам Неватим и Тель-Ноф", - заявил в пятницу представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По его словам, иранские ракеты не повредили израильские самолеты и "не нанесли ущерба возможностям ВВС Израиля".

"Как Неватим, так и Тель-Ноф функционируют в полном объеме", - добавил Хагари.

Накануне издание The Washington Post (WP) сообщило, что по меньшей мере 20 дальнобойных иранских ракет во вторник пробились через системы ПВО Израиля и его союзников, поразив как минимум три израильские военные и разведывательные базы, в том числе Неватим и Тель-Ноф.

На спутниковых снимках видно, что как минимум одно здание на территории авиабазы Неватим было разрушено. Снимки также показывают "большую дыру" в крыше авиационного ангара и "несколько ударных кратеров", пишет WP.

Кроме того, отмечает издание, не менее двух ракет разорвались вблизи кинотеатра в городе Ход-ха-Шарон, расположенном недалеко от штаб-квартиры израильской разведслужбы "Моссад".

Власти США и Израиля ранее заявили, что октябрьская атака Ирана нанесла "минимальный ущерб". В среду израильские военные сообщили, что военные базы страны "функционируют в полном объеме".

Во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Иранское агентство "Фарс" со ссылкой на источники сообщило, что в ходе ракетного удара Иран поразил большинство намеченных целей на территории Израиля.

При этом в ЦАХАЛ дали другую оценку. Там указали, что "многие ракеты были перехвачены". Однако было зафиксировано и несколько попаданий по объектам.