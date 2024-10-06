Премьер Ливана призвал оказать давление на Израиль для прекращения огня

Премьер Ливана Наджиб Микати Фото: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер Ливана Наджиб Микати выступил с призывом повлиять на Израиль, чтобы он немедленно прекратил огонь и выполнял резолюцию СБ ООН 1701, принятую с целью положить конец Второй ливанской войне 2006 года.

"Нужно надавить на Израиль, чтобы он соблюдал режим прекращения огня и незамедлительно выполнил резолюцию 1701", - цитирует телеканал LBCI слова Микати.

Он также высказался в поддержку инициативы США и Франции установить временную паузу в боевых действиях между Израилем и "Хезболлой". Кроме того, Микати приветствовал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что странам следует воздержаться от передачи Израилю тех видов оружия, которые он применяет для ведения боевых действий в секторе Газа.

Вместе с тем, LBCI передает, что Израиль нанес новую серию мощных авиаударов по южным предместьям Бейрута.

До этого, ночью, самолеты ВВС Израиля тоже вели бомбардировку южных пригородов Бейрута. Позднее в Армии обороны Израиля сообщили, что израильские ВВС нанесли удары по жилым домам в столице Ливана, под которыми располагались склады с оружием и другие объекты инфраструктуры движения "Хезболла".