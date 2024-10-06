Поиск

Израиль атаковал склады с оружием "Хезболлы" под жилыми домами в Бейруте

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье израильские ВВС нанесли удары по жилым домам в столице Ливана, под которыми, как заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), располагались склады с оружием и другие объекты инфраструктуры движения "Хезболла".

В миреИзраиль нанес авиаудар по потенциальному преемнику убитого лидера "Хезболлы"Израиль нанес авиаудар по потенциальному преемнику убитого лидера "Хезболлы"Читать подробнее

"В течение ночи в соответствии с данными армейской разведки ВВС Израиля нанесли серию точечных ударов по ряду складов оружия и объектов террористической инфраструктуры, принадлежащих террористической организации "Хезболла", в районе Бейрута", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Согласно нему, перед нанесением удара "были предприняты многочисленные шаги по снижению риска причинения вреда гражданским лицам", включая заблаговременное оповещение населения в этом районе.

"Хезболла" "намеренно размещает свои объекты по производству оружия под жилыми зданиями в центре Бейрута, подвергая риску гражданское население в этом районе", заявили израильские военные.

Армия обороны Израиля продолжает операции, направленные на ослабление потенциала "Хезболлы", отметили в пресс-службе.

Взрывы пейджеров в Ливане

9
Хроника 07 октября 2023 года – 06 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ Бейрут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦАХАЛ начала новую наземную операцию в Джебалии на севере сектора Газа

ЦАХАЛ начала новую наземную операцию в Джебалии на севере сектора Газа

Токаев сказала, что строить АЭС в Казахстане при поддержке этой идеи должен консорциум

Токаев сказала, что строить АЭС в Казахстане при поддержке этой идеи должен консорциум

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Более 20 человек погибли и 90 ранены после ударов Израиля по мечети и школе в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль в ночь на воскресенье продолжил бомбардировку пригородов Бейрута

Обострение палестино-израильского конфликта

Более десяти человек погибли в результате авиаудара по мечети в секторе Газа

Более десяти человек погибли в результате авиаудара по мечети в секторе Газа

Израиль признал поражение двух авиабаз иранскими ракетами 1 октября

Посол РФ в США Антонов завершает командировку в Вашингтоне

Что произошло за день: суббота, 5 октября

В результате израильских ударов в Ливане в субботу погибли 25 человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });