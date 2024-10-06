Израиль атаковал склады с оружием "Хезболлы" под жилыми домами в Бейруте

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье израильские ВВС нанесли удары по жилым домам в столице Ливана, под которыми, как заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), располагались склады с оружием и другие объекты инфраструктуры движения "Хезболла".

"В течение ночи в соответствии с данными армейской разведки ВВС Израиля нанесли серию точечных ударов по ряду складов оружия и объектов террористической инфраструктуры, принадлежащих террористической организации "Хезболла", в районе Бейрута", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Согласно нему, перед нанесением удара "были предприняты многочисленные шаги по снижению риска причинения вреда гражданским лицам", включая заблаговременное оповещение населения в этом районе.

"Хезболла" "намеренно размещает свои объекты по производству оружия под жилыми зданиями в центре Бейрута, подвергая риску гражданское население в этом районе", заявили израильские военные.

Армия обороны Израиля продолжает операции, направленные на ослабление потенциала "Хезболлы", отметили в пресс-службе.