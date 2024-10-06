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В Казахстане закрылись все участки референдума по вопросу строительства АЭС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Во всех регионах Казахстана в воскресенье завершилось голосование на референдуме по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС).

В 20:00 по местному времени (18:00 по Москве) закрылись все избирательные участки.

По состоянию на 18:00 (16:00 по Москве) явка на референдуме составила 61,56%. Ранее ЦИК объявил референдум состоявшимся, поскольку проголосовали более половины граждан страны.

Казахстанцы отвечали на единственный вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

В миреЯвка на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане превысила 61,5%Читать подробнее

Центризбирком предоставит информацию о предварительных итогах явки в 21:00 (19:00 по Москве).

Дискуссии о строительстве АЭС в Казахстане ведутся не один год. В разных городах страны проводились общественные слушания по данному вопросу. Специалисты атомной отрасли и часть населения поддерживают, но есть и противники строительства АЭС, в их числе общественные деятели, экоактивисты.

В качестве наиболее предпочтительного района размещения станции ранее была выбрана территория села Улкен Алматинской области.

В воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на участке для голосования, что если граждане страны поддержат идею строительства АЭС, то работы должен выполнять международный консорциум компаний, имеющих самые передовые технологии.

Казахстан АЭС
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