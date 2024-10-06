Явка на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане превысила 61,5%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане, по состоянию на 18:00 (16:00 по Москве) воскресенья явка на референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) составила 61,56% от включенных в списки граждан, сообщил член Центризбиркома Асылбек Смагулов.

"Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областными, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 18 часов 6 октября 2024 года избирательные бюллетени получили 7 млн 537 тыс. 675 человека или 61,56 % от общего количества избирателей, включенных в списки", - сообщил он на брифинге в воскресенье.

Ранее ЦИК объявил референдум состоявшимся, поскольку проголосовали более половины граждан Казахстана.