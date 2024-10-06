Явка на референдуме в Казахстане по строительству АЭС составила 63,87%
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане, по предварительным данным, явка на референдуме по вопросу строительства АЭС составила 63,87%, сообщил секретарь республиканского Центризбиркома Мухтар Ерман.
Ранее ЦИК объявил референдум состоявшимся, поскольку проголосовали более половины граждан Казахстана.
В Казахстане в воскресенье проходил референдум по вопросу строительства АЭС. Граждане отвечали на единственный вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомном электростанции в Казахстане?"
Положительное решение о строительстве АЭС будет принято, если более половины проголосовавших ответят утвердительно.