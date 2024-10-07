Что произошло за день: понедельник, 7 октября

Хакерская атака на сервисы ВГТРК, новое обвинение в отношении бывшего заместителя министра обороны, лауреаты Нобелевской премии по медицине

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Феодосии из-за пожара на нефтяном терминале ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

- Медиахолдинг ВГТРК сообщил о беспрецедентной хакерской атаке на онлайн-сервисы компании, "существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был".

- Бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову предъявили новое обвинение. Следствие считает, что он причастен к растрате более 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и 3 млрд рублей банка "Интеркоммерц".

- Дмитрий Песков заявил, что посол РФ в США "будет своевременно назначен". Так он ответил на вопрос журналистов в связи с возвращением в Россию Анатолия Антонова, завершившего командировку в США.

- Эрдоган рассчитывает на дальнейшее укрепление контактов Турции и РФ на высшем уровне. Об этом он сказал в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, поздравив его с днем рождения.

- Мосгорсуд приговорил гражданина США Стефана Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима по обвинению в участии в боевых действиях в рядах украинских вооруженных сил в качестве наемника.

- Нобелевскую премию по медицине получили американские ученые Виктор Эмброс и Гэри Равкан за открытие и исследование микроРНК.

- В Москве начали включать отопление, процесс займет пять дней.