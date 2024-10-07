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В Париже заявили, что безопасность Израиля обеспечит дипломатия, а не оружие

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Призывы к прекращению огня на Ближнем Востоке и поставки сторонам оружия несовместимы, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Сегодня, чтобы гарантировать безопасность Израиля, чтобы гарантировать безопасность израильтян, использование силы должно уступить место применению диалога и дипломатии. Вот почему Франция, как большинство стран мира, призывает к прекращению огня как в Газе, так и в Ливане. А когда призывают к прекращению огня, нельзя в то же время поставлять наступательное вооружение воюющим сторонам", - сказал глава французского МИД в понедельник в Иерусалиме.

Выступая спустя год после атаки ХАМАС против Израиля 7 октября 2023 года, он отметил, что "одной только силы недостаточно, чтобы обеспечить безопасность Израиля". По его словам, которые приводит Le Figaro, "пришло время дипломатии".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 5 октября, что странам следует воздержаться от передачи Израилю тех видов оружия, которые применяются для ведения боевых действий в секторе Газа.

При этом он пояснил, что Париж такое оружие Израилю не поставляет.

В тот же день израильский премьер Биньямин Нетаньяху раскритиковал Макрона за это заявление, подчеркнув, что "в то время как Израиль борется с силами варварства, возглавляемыми Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля".

Биньямин Нетаньяху Израиль Франция
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