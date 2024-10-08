Директор ЦРУ заявил, что недопонимание может усугубить конфликт между Израилем и Ираном

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил, что неправильные оценки могут помешать усилиям по ослаблению напряженности между Ираном и Израилем в течение следующих нескольких недель.

"Мы сталкиваемся с очень реальной опасностью дальнейшей региональной эскалации конфликта", - заявил Бернс в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, существует потенциальная угроза "непреднамеренных столкновений".

"И я думаю, что это задача президента и политиков со стороны США, которые должны помочь сориентироваться в течение следующих нескольких недель", - отметил он.

Бернс выразил мнение, что лидеры Израиля и Ирана не стремятся к тотальному конфликту.

При этом директор ЦРУ заявил, что решение Израиля защищаться и реагировать на недавний удар Ирана "действительно важно".

"Я думаю, что сейчас израильское руководство очень тщательно взвешивает, как оно собирается реагировать", - сказал он.

Бернс надеется, что власти Израиля "принимают во внимание" озабоченность, выраженную президентом Джо Байденом и высокопоставленными американскими политиками.

"Все мы остро осознаем потенциальные последствия различных форм ударов, а также последствия для мирового энергетического рынка и мировой экономики", - отметил он.

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" в ответ на антииранские действия израильтян запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел "когда посчитают нужным".

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.