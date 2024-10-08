Поиск

США не пытаются возобновить переговоры о соглашении по прекращению огня между Израилем и "Хезболлой"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - США в настоящее время не настаивают на возобновлении соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла", сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Как заявили собеседники телеканала, после того, как Израиль отклонил предложенное соглашение о прекращении огня с "Хезболлой", США не предпринимают активных попыток возобновить сделку. Кроме того, отметили источники, Вашингтон смирился с попытками ограничить израильские операции в Ливане и против Ирана, а не прекратить военные действия.

Официальные лица сообщают, что в администрации президента США Джо Байдена растет обеспокоенность тем, что обещанная Израилем ограниченная операция вскоре перерастет в более масштабный и затяжной конфликт.

По словам собеседников телеканала Израиль изначально планировал более масштабное наземное вторжение в Ливан, но США убедили их ограничить свои действия.

Однако американские чиновники также признают, что влияние США ограничено, когда речь заходит о военных операциях Израиля.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Хроника 07 октября 2023 года – 08 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Джо Байден Вашингтон Иран Ливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" запустила ракеты по базе военной разведки недалеко от Тель-Авива

Ракета SpaceX вывела на орбиту европейский спутник для изучения возможностей перехвата астероидов

Ракета SpaceX вывела на орбиту европейский спутник для изучения возможностей перехвата астероидов
Обострение палестино-израильского конфликта

Из Ливана в Сирию за последние 14 дней вынужденно перебрались 402 тыс. человек

Из Ливана в Сирию за последние 14 дней вынужденно перебрались 402 тыс. человек

Ураган "Милтон" достиг максимальной силы по шкале Саффира-Симпсона

Ураган "Милтон" достиг максимальной силы по шкале Саффира-Симпсона

Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии восстановили

В МАГАТЭ проведут проверку сбрасываемой в море воды на "Фукусиме-1"

В МАГАТЭ проведут проверку сбрасываемой в море воды на "Фукусиме-1"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Иран подготовил минимум 10 сценариев контрмер на случай удара Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные наносят очередные удары по Бейруту

ЕС рассматривает идею добровольного выделения помощи Украине странами-членами

ЕС рассматривает идею добровольного выделения помощи Украине странами-членами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });