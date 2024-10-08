США не пытаются возобновить переговоры о соглашении по прекращению огня между Израилем и "Хезболлой"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - США в настоящее время не настаивают на возобновлении соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла", сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Как заявили собеседники телеканала, после того, как Израиль отклонил предложенное соглашение о прекращении огня с "Хезболлой", США не предпринимают активных попыток возобновить сделку. Кроме того, отметили источники, Вашингтон смирился с попытками ограничить израильские операции в Ливане и против Ирана, а не прекратить военные действия.

Официальные лица сообщают, что в администрации президента США Джо Байдена растет обеспокоенность тем, что обещанная Израилем ограниченная операция вскоре перерастет в более масштабный и затяжной конфликт.

По словам собеседников телеканала Израиль изначально планировал более масштабное наземное вторжение в Ливан, но США убедили их ограничить свои действия.

Однако американские чиновники также признают, что влияние США ограничено, когда речь заходит о военных операциях Израиля.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.