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Израиль объявил об еще одной закрытой военной зоне у границы с Ливаном

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник объявило о введении режима "закрытой военной зоны" в районе ряда населенных пунктов недалеко от границы с Ливаном, сообщает The Times of Israel.

Военные закрывают доступ гражданским лицам в кибуц Рош-ха-Никра у побережья Средиземного моря у границы с Ливаном и восточнее - в Шломи, Хамита, Адамит и Араб Аль-Арамше.

Это уже четвертая подобная зона, созданная в приграничье с тех пор, как наземные подразделения ЦАХАЛ на прошлой неделе начали действовать на ливанской территории. Новая зона появилась после того, как командование провело оценку оперативной обстановки на юге Ливана.

Кроме того, в ЦАХАЛ призвали немедленно эвакуироваться жителей двух строений в южном предместье Бейрута Дахия. Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи распространил уведомление, предписывая население отойти минимум на 500 м от зоны, где как заявляют израильские военные, находятся объекты движения "Хезболла".

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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