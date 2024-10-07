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Шеф Пентагона обсудил с министром обороны Израиля "дестабилизирующие действия" Ирана

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с израильским коллегой Йоавом Галантом "дестабилизирующие действия" Ирана на Ближнем Востоке и текущую ситуацию в Ливане и секторе Газа, сообщает Пентагон.

"Оба министра подтвердили свою приверженность сдерживанию Ирана и поддерживаемых Ираном партнеров и доверенных лиц от использования ситуации в своих интересах или расширения конфликта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Остин подтвердил поддержку США права Израиля на самооборону.

По его словам, Штаты "сохраняют значительный потенциал в регионе для защиты американского персонала и объектов, оказания дальнейшей поддержки самообороне Израиля и сдерживания дальнейшей эскалации".

Глава американского Минобороны также подтвердил "непоколебимую приверженность США безопасности Израиля, прекращению огня в Газе и дипломатическому урегулированию, которое позволит гражданам безопасно вернуться в свои дома по обе стороны израильско-ливанской границы".

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в результате военных действий в секторе Газа достигло 41 тыс. 870, раненых - 97 тыс. 166. Но Минздраве анклава не делает различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.

Хроника 07 октября 2023 года – 07 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США Ллойд Остин Израиль Йоав Галант Иран
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