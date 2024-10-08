Что случилось этой ночью: вторник, 8 октября

"Хезболла" ударила по базе израильской разведки, на шахте в Якутии произошло обрушение породы, ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник Hera

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Хезболла" запустила ракеты по базе военной разведки "Глилот" недалеко от Тель-Авива. Всего за сутки Армия обороны Израиля зафиксировала не менее 190 снарядов, выпущенных с территории Ливана.

- На шахте "Восточная Денисовская" в Якутии произошло обрушение породы во время проведения проходческих работ. На аварийном участке находились четыре человека: трое эвакуировались сами, один оказался под завалом. Тело шахтера извлекли сотрудники военизированной горноспасательной части МЧС.

- Разведка США обвинила РФ, Китай, Кубу и Иран во вмешательстве в американские выборы.

- Камала Харрис заявила, что в случае избрания президентом США не будет обсуждать с РФ вопрос об урегулировании украинского конфликта без участия Киева. В интервью телеканалу CBS она также сообщила, что считает Иран главным противником США. По ее словам, "у Ирана на руках кровь американцев".

- Армия обороны Израиля объявила закрытой военной зоной районы еще пяти поселений у границы с Ливаном. С 22:00 закрыта территория в районах Рош-ха-Никра, Шломи, Хамита, Адамит и Араб Аль-Арамше. Это уже четвертая подобная зона, созданная в приграничье с тех пор, как наземные подразделения ЦАХАЛ начали действовать на ливанской территории.

- Средства ПВО за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над Белгородской областью и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

- Ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник Европейского космического агентства (ESA) Hera, сообщила компания-разработчик SpaceX. Цель миссии - исследование возможного кинетического удара по астероиду, который приближается к Земле.