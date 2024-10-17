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Сильное землетрясение зарегистрировано у побережья Мексики

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в акватории Тихого океана у западного побережья Мексики, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 22:41 (по Москве) в среду землетрясения находился в 269 км к западу от расположенного на побережье города Мансанильо.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Мексика США Тихий океан
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