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Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на Филиппинах

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Филиппинского моря в 153 км северо-восточнее города Сорсогон на острове Лусон (Филиппины), сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 00:20 (по Москве) в среду землетрясения находился примерно в 56 км восточнее острова Катандуанес (островная провинция Филиппин в регионе Бикол).

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,9. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Филиппины
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