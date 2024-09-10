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Лукашенко предложил провести Всебелорусское народное собрание в начале 2025 года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести в начале 2025 года, в год проведения президентских выборов в стране, Всебелорусское народное собрание. Об этом сообщает "БелТА".

"Выборы выборами, мы их проводили не единожды. И эти проведем. Но надо готовиться по-настоящему к следующей пятилетке. С 2026 года начинается новая пятилетка. Поэтому мы должны (я так полагаю) в начале будущего года провести очередное Всебелорусское народное собрание", - заявил он на совещании в Минске.

"Мы должны представить людям стратегию на пятилетку и определить основные направления нашего развития", - добавил он.

По словам Лукашенко, предстоящие выборы президента Белоруссии должны закончить формирование обновленной политической системы республики.

Александр Лукашенко Белоруссия
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