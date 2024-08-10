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Лукашенко не исключил ухода с поста президента Белоруссии

Лукашенко не исключил ухода с поста президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки по Шкловскому району предложил белорусам смириться с мыслью, что в стране скоро может быть другой президент.

"Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой", - приводит его слова госиздание "СБ-Беларусь Сегодня".

При этом Лукашенко заверил местных жителей, что не собирается их бросать ни завтра, ни послезавтра. "Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы", - сказал президент.

Он также заявил, что прежде чем уйти, хотел бы увериться в том, что оставляет белорусам мирную спокойную страну.

"Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало", - сказал Лукашенко.

В 2025 году в Белоруссии в седьмой раз пройдут президентские выборы. На всех предыдущих побеждал Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко
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