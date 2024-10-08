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Шольц в субботу примет в ФРГ Байдена, Макрона и Стармера для обсуждения Украины

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц примет у себя лидеров США, Франции и Великобритании Джо Байдена, Эммануэля Макрона и Кира Стармера перед встречей с контактной группой по Украине на авиабазе "Рамштайн", сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Канцлер Олаф Шольц примет лидеров США, Франции и Британии для переговоров по Украине в Берлине в субботу", - сообщает агентство со ссылкой на высокопоставленное немецкое официальное лицо.

Отмечается, что во время встречи лидеры сфокусируются на том, чтобы дать Киеву понять, что "военная и финансовая поддержка продолжится", а также чтобы найти "пути достижения честного и устойчивого мира".

Уже после этой встречи они посетят базу "Рамштайн", где 12 октября пройдет саммит контактной группы по Украине. В саммите группы, состоящей из около 50 стран, примут участие примерно 20 лидеров государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Джо Байден Олаф Шольц Германия Эммануэль Макрон Украина
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