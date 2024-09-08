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Шольц призвал к диалогу на тему более быстрого завершения кризиса с Украиной

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье призвал активизировать дипломатические усилия для урегулирования кризиса вокруг Украины в ускоренном порядке.

"Я верю, пришло время обсудить, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации и добиться мира", - приводят его слова западные СМИ.

Шольц отметил, что РФ следует присутствовать на следующей конференции по урегулированию кризиса.

"Определенно, будет еще одна мирная конференция. И украинский президент, и я согласны с тем, что на ней должна быть Россия", - пояснил канцлер.

СМИ напоминают, что Германия второй - после США - по объемам поставщик военной помощи Украине. Однако правительство Шольца сталкивается с давлением в связи с общественной усталостью от этого кризиса.

При этом ранее ультраправая партия "Альтернатива для Германии" и левый "Альянса Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", выступающие за прекращение поставок оружия Киеву, добились значимых успехов на выборах в ландтаги (местные парламенты) в германских федеральных землях Тюрингия и Саксония. Партии правящей коалиции Шольца, наоборот, потерпели неудачу.

Украина Германия Олаф Шольц
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