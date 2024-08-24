Шольц заверил Зеленского, что Германия продолжит помогать Украине

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что продолжит оказывать поддержку Киеву, сообщает агентство EFE.

"Канцлер напомнил о долгосрочной и непоколебимой поддержке Украины", - приводит оно выдержки из сообщения пресс-службы Шольца.

Также канцлер обсудил с собеседником военную и гуманитарную обстановку на Украине, обменялся мнениями по поводу позиции Киева по урегулированию украинского конфликта.