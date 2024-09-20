Посол ЕС не исключил приостановку безвизового режима с Грузией

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава представительства Евросоюза в Грузии Павел Герчинский не исключает возможность приостановки безвизового режима со страной, если "ситуация ухудшится".

"В последние месяцы у нас произошло несколько процессов, что увеличило дистанцию между Грузией и ЕС. Если ситуация ухудшится, конечно, мы готовы использовать различные элементы наших инструментов, и временная приостановка безвизового режима является одним из них", - сказал Герчинский журналистам в пятницу.

Он отметил, что Евросоюз внимательно следит за развитием событий в Грузии. По его словам, в ЕС надеются, что избирательная кампания будет проходить мирно и без насилия, что парламентские выборы в октябре будут свободными и справедливыми.

При этом Герчинский добавил, что, если выборы не будут признаны справедливыми и свободными, "к сожалению, будем вынуждены" принять меры, которые ранее ЕС применял к другим странам, включая меры, принятые в отношении Белоруссии.

Посол ЕС напомнил, что Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии и принял в отношении страны различные меры, в том числе санкции.

"Это наихудший сценарий, я надеюсь, что до этого не дойдет, и я искренне надеюсь, что выборы в Грузии 26 октября будут свободными, справедливыми и мирными, и мы готовы работать с любым правительством, которое выберет грузинский народ, и мы будем уважать любые результаты свободных и справедливых выборов", - сказал он.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.

Закон об иноагентах

1 августа в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния". Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра. Принятый парламентом закон об иноагентах вызвал протесты грузинской оппозиции и крайне негативную реакцию со стороны США и Евросоюза, которые частично остановили финансовую помощь правительству Грузии.

17 сентября парламент Грузии принял в окончательном чтении законодательный пакет о "Семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Законодательный пакет, принятый парламентом, по заявлению депутатов от парламентского большинства, направлен исключительно против пропаганды ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Посольство Великобритании в Тбилиси в свою очередь негативно отреагировало на принятие законопроекта, заявив, что выражает серьезную обеспокоенность принятием законодательного пакета, "который подрывает фундаментальные права человека, в том числе свободу самовыражения и собраний, создает риски дальнейшей стигматизации и дискриминации части населения Грузии".