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Более 35 человек погибли в результате ударов Израиля по Ливану в понедельник

Израиль заявил об уничтожении 50 членов "Хезболлы"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате ударов Израиля по Ливану за минувшие сутки погибли 36 человек, еще 150 человек получили ранения.

По данным министерства здравоохранения Ливана, с начала конфликта с Израилем погибли 2119 человек и 1019 человек были ранены.

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в понедельник в результате "значительных авиаударов" были убиты по меньшей мере 50 членов радикальной шиитской группировки "Хезболла", включая шестерых старших командиров.

"Террористы, которых мы ликвидировали вчера, были командирами и оперативниками, которые в день отдачи приказа должны были проникнуть на территорию Израиля в северные общины для убийства и похищения израильских гражданских лиц", - заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

В то же время израильские военные сообщили, что за минувшие сутки около 180 снарядов, выпущенных "Хезболлой" из Ливана, попали на территорию Израиля.

Хезболла ЦАХАЛ Ливан
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