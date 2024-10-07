Израиль нанес авиаудар по больнице в районе Дейр аль-Балах сектора Газа

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли удар по больнице "Шухада аль-Акса" в районе Дейр аль-Балах в секторе Газа, на территории которой, по данным израильских военных, располагался командный центр ХАМАС.

"Некоторое время назад в соответствии с данными армейской разведки (...) ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, которые действовали в командных центрах, расположенных на территории больницы "Шухада аль-Акса" в районе Дейр аль-Балах", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Пресс-служба ЦАХАЛ подчеркнула, что эти центры использовались группировкой для планирования ударов по израильским военным и территории.

"Это еще один пример систематического использования террористической организацией ХАМАС гражданской инфраструктуры в нарушение международного права", - говорится в релизе.

Пресс-служба также заявила, что перед нанесением удара "были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и получение дополнительной разведывательной информации".

В то же время, арабские СМИ, сообщая об ударе, пишут, что израильская авиация подвергла бомбардировке установленные на территории медучреждения палатки, в которых нашли убежище перемещенные лица.

По данным СМИ, в результате авианалета 11 человек получили ранения, сведений о жертвах не поступало.