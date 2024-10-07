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В ХАМАС заявили о ракетном ударе по Тель-Авиву

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В группировке ХАМАС взяли ответственность за ракетный пуск в понедельник по центральной части Израиля, в частности по Тель-Авиву, сообщают ближневосточные СМИ.

В свою очередь израильские СМИ пишут, что сирены тревоги звучат в ряде районов Тель-Авива, а также в Холоне, Ришон-ли-Ционе, Бат-Яме и в ряде других городов Израиля.

Данных о жертвах или пострадавших пока не поступало.

В Армии обороны Израиля подтвердили, что ракеты были запущены в понедельник со стороны сектора Газа, других подробностей пока не приводят.

Хроника 07 октября 2023 года – 07 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Тель-Авив ХАМАС Израиль
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