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В Израиле погибли два человека из-за запущенных из Ливана ракет

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Израиле мужчина и женщина погибли из-за удара ракеты, запущенной с территории Ливана, сообщает в среду The Times of Israel.

Удар пришелся на город Кирьят-Шмона в северной части страны, уточняет газета.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно проводят ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 09 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан
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