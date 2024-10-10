Израиль за сутки нанес более 140 ударов по Ливану и сектору Газа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Израильские ВВС за сутки нанесли более 110 ударов по объектам "Хезболлы" в южном Ливане и около 30 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Удары пришлись "по складам боеприпасов, пусковым установкам, наблюдательным позициям, подземным объектам инфраструктуры" ХАМАС и "Хезболлы".

Также ЦАХАЛ сообщил, что в Ливане за сутки было убито много террористов в результате авиаударов и наземных столкновений, а также уничтожено "более сотни единиц оружия, в частности, противотанковых ракет и ракетных пусковых установок, нацеленных на мирное население на севере Израиля".

В секторе Газа военные также убили много террористов, "уничтожили ракетную пусковую установку и подорвали туннельные шахты".