Во Флориде три аэропорта прервали работу на неопределенный срок из-за "Милтона"

Число жертв стихийного бедствия увеличилось до четырех

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Во Флориде не менее трех аэропортов останутся закрытыми на неопределенное время в связи с обрушением на штат урагана "Милтон", информирует CNN.

Международный аэропорт Тампы сообщил, что "сотрудники проверяют состояние аэродрома и сооружений на территории аэропорта, чтобы определить, когда он сможет безопасно возобновить работу".

Представители международного аэропорта Сент-Пит-Клируотер объявили об отмене всех рейсов и также не назвали дату возобновления работы аэропорта.

Аварийные бригады начали оценку ущерба, нанесенного международному аэропорту Орландо, который также на неопределенный период приостановил отправку и прием рейсов.

По словам губернатора Флориды Рона Десантиса, ущерб, нанесенный ураганом "Милтон", оказался серьезным, но не катастрофическим.

"Ураган был сильным, но, к счастью, мы избежали худшего сценария развития событий", - сказал он.

К наиболее серьезным последствиям урагана относятся перебои в подаче электроэнергии, затронувшие более 3,3 млн потребителей, а также наводнения, вызванные ливнями. Десантис добавил, что в некоторых частях штата выпало рекордное количество осадков. В частности, в Сент-Питерсберге выпало около 46,5 см осадков, "что является рекордным показателем". Кроме того, Десантис сообщил, что в округе Сарасота высота штормовых волн достигала трех метров.

Как отметил Десантис, "пока рано оценивать" количество погибших из-за урагана. В округе Сент-Луси из-за вызванного ураганом торнадо погибли, по последним данным, не менее четырех человек, еще нескольких доставили в больницу. Торнадо также привел к разрушению 125 домов, в основном передвижных.

Администратор Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) Дин Крисуэлл также заявил, что Флорида избежала "наихудшего сценария".

"То, что мы готовились к худшему, действительно позволило нам среагировать на последствия урагана, с которыми мы столкнулись, и самыми серьезными из них оказались торнадо, прошедшие по всему штату", - подчеркнул Крисуэлл.

По данным Национальной метеорологической службы США, ураган "Милтон" постепенно удаляется от восточного побережья Флориды. Ожидается, что позднее в четверг ураган пройдет к северу от Багамских островов.

Ранее CBS News сообщил, что ураган вызвал во Флориде ливни и наводнения, а также не менее 20 торнадо.

Во время урагана была сильно повреждена крыша стадиона "Тропикана-филд" в Сент-Питерсберге. В этом городе также отключили водоснабжение из-за прорыва водопровода.